Москвичей предупредили о гололедице в пятницу

Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас (в столичном регионе — ред.) это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была", — пояснил Варакин.
Он добавил, что в пятницу "во второй половине дня все это повторится".
"До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля", — сказал специалист.