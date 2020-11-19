Москвичей предупредили о гололедице в пятницу

"У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас (в столичном регионе — ред.) это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была", — пояснил Варакин.