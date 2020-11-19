Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Погода в Москве: жителей предупредили о гололедице в пятницу 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Москвичей предупредили о гололедице в пятницу
Фото: РИА Новости
Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас (в столичном регионе — ред.) это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была", — пояснил Варакин.

Он добавил, что в пятницу "во второй половине дня все это повторится".

"До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля", — сказал специалист.

Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить
Новости Москвы , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , Псковская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
00:25
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
Происшествия
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение