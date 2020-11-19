40 тыс. волонтеров помогают нуждающимся

Порядка 40 тыс. волонтеров оказывают помощь нуждающимся москвичам в условиях нового этапа пандемии коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Мы с вами активно занимались весной этого года проблемами, связанными с пандемией, оказанием содействия, помощи людям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса, в основном это пожилые люди, с хроническими заболеваниями. Затем был период времени, когда ситуация улучшилась, и мы сняли ограничения, и активной помощи от волонтеров уже не требовалось", — сказал Собянин на встрече с волонтерами и соцработниками в четверг.

По его словам, ситуация с COVID-19 осенью опять обострилась. "Связано это с осенним периодом прохождения пандемии, и мы вновь обратились к вам за помощью. Хочу выразить слова благодарности от имени москвичей, вы откликнулись, и сегодня около 40 тыс. человек в разной форме участвуют в оказании помощи во время пандемии", — сказал мэр.

Он отметил, что пандемия — это не только вызов медицинской системе, врачам, всей системе управления, но это и вызов всему обществу.

"Мы с вами проходим тест на доброту, отзывчивость, понимание друг друга. В Москве огромные пласты людей, предприятий, ассоциаций участвуют в этой работе", — сказал Собянин.

Он выразил надежду, что и после пандемии коронавируса волонтерское движение сохранит свою активность и продолжит оказывать помощь нуждающимся москвичам.

Акция помощи москвичам старше 65 лет, гражданам с хроническими заболеваниями и другим людям, которые должны соблюдать домашний режим, была начата весной. Летом после отмены режима самоизоляции она была временно приостановлена и возобновлена с 28 сентября. Чтобы получить помощь, москвичи, которые должны оставаться дома, могут обратиться на две горячие линии: акции #МыВместе по номеру телефона 8 (800) 200-34-11 и комплекса соцразвития города — 8 (495) 870-45-09).

Соцработники и волонтеры занимаются покупкой и доставкой лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости, выгулом домашних животных, оформлением выплат на период самоизоляции и предоставляют другие виды помощи.