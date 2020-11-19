Москвичи стали массово обращаться в травмпункты

Из-за гололедицы жители столицы получают травмы, они массово обращаются в травмпункты, сообщили РИАМО представители городских травмпунктов.

Ранее столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение о непогоде в четверг. Ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

«У нас очень много людей. Вы погоду видели?» — сказал представитель одного из травмпунктов Северо-Западного административного округа столицы.

О том, что у них много пациентов, рассказали и в других травмпунктах СЗАО. В регистратурах отметили, что в травмпункты постоянно приходят люди, которые упали на льду, образуются очереди.

При этом представитель одного из травмпунктов Юго-Восточного административного округа уточнил, что поток людей такой же, как и в другие дни.

«У нас больших очередей нет, по крайней мере, не больше, чем обычно», — уточнил собеседник агентства.

При этом в травмпунктах в ЗАО, в СВАО и ЦАО подтвердили, что поток людей с травмами увеличился.

За минувшую ночь в Москве и Подмосковье выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет около семи процентов от месячной нормы ноября.