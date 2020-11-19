В Москве созданы запасы донорской крови

Дефицита донорской крови в Москве нет, в городе были созданы резервные запасы, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В Москве нет критического дефицита донорской крови и ее компонентов. В городе созданы резервные запасы, и в штатном режиме работают четыре криобанка для собранного биоматериала на базе Центра крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, а также городской клинической больницы имени В. М. Буянова", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что при необходимости запасы будут распределять между московскими больницами. Служба крови столицы работает в усиленном режиме, а отделения переливания Центра крови имени Гаврилова принимают доноров каждый день, включая субботу и воскресенье.

Как добавила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова, донорская кровь и ее компоненты остаются важным ресурсом для лечения пациентов и сохранения жизней, поэтому все организации службы крови департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары донорской кровью в необходимом объеме.

"В условиях эпидемической ситуации стать донором по-прежнему может любой желающий старше 18 лет. Сдать кровь можно как по предварительной записи, так и без нее", — напомнили в пресс-службе.

Противопоказания к процедуре остались прежними. Абсолютными противопоказаниями являются инфекционные и онкологические заболевания, болезни крови. К временным противопоказаниям относятся беременность и лактация, удаление зуба в последние 10 дней, нанесения татуировок, пирсинга и процедуры иглоукалывания в последний год. Перед донацией проводится ряд обследований и консультация с врачом.