Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве созданы резервные запасы донорской крови 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Москве созданы запасы донорской крови
Фото: ТАСС
Дефицита донорской крови в Москве нет, в городе были созданы резервные запасы, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В Москве нет критического дефицита донорской крови и ее компонентов. В городе созданы резервные запасы, и в штатном режиме работают четыре криобанка для собранного биоматериала на базе Центра крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, а также городской клинической больницы имени В. М. Буянова", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что при необходимости запасы будут распределять между московскими больницами. Служба крови столицы работает в усиленном режиме, а отделения переливания Центра крови имени Гаврилова принимают доноров каждый день, включая субботу и воскресенье.
Как добавила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова, донорская кровь и ее компоненты остаются важным ресурсом для лечения пациентов и сохранения жизней, поэтому все организации службы крови департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары донорской кровью в необходимом объеме.

"В условиях эпидемической ситуации стать донором по-прежнему может любой желающий старше 18 лет. Сдать кровь можно как по предварительной записи, так и без нее", — напомнили в пресс-службе.

Противопоказания к процедуре остались прежними. Абсолютными противопоказаниями являются инфекционные и онкологические заболевания, болезни крови. К временным противопоказаниям относятся беременность и лактация, удаление зуба в последние 10 дней, нанесения татуировок, пирсинга и процедуры иглоукалывания в последний год. Перед донацией проводится ряд обследований и консультация с врачом.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
ТАСС: последние новости
Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2021 году Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2021 году Около 30 тыс. москвичей переедут в новые дома по программе реновации в 2021 году Около 30 тыс. москвичей переедут в новые дома по программе реновации в 2021 году Зарплату бюджетников в Москве планируют проиндексировать на 3,7% в 2021 году Зарплату бюджетников в Москве планируют проиндексировать на 3,7% в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение