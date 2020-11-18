График движения на МЦД-2 восстановили

Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Курском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) после инцидента с пассажиром, переходившим пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги.

"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию. Ранее в связи с травмированием человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, поезда следовали с задержкой", — сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно просит граждан переходить пути в строго установленных местах.