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График движения поездов на Курском направлении и МЦД-2 восстановили после инцидента 

ТАСС 2 часа назад
График движения на МЦД-2 восстановили
Фото: РИА Новости
Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Курском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) после инцидента с пассажиром, переходившим пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги.

"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию. Ранее в связи с травмированием человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, поезда следовали с задержкой", — сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно просит граждан переходить пути в строго установленных местах.
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