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Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в метро Москвы 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
Миллион пассажиров воспользовались скидкой в метро
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в метро Москвы. Имеется в виду акция «Время ранних».
Как напомнили в Telegram-канале столичного Дептранса, со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях можно проехать за 50% в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.
Проект продлится восемь месяцев.
Вместе с тем изначально эксперимент планировалось провести только на Таганско-Краснопресненской линии, но затем его расширили и на соседнюю ветку — Некрасовскую.
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