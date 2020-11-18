Миллион пассажиров воспользовались скидкой в метро

Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в метро Москвы . Имеется в виду акция «Время ранних».

Как напомнили в Telegram-канале столичного Дептранса, со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях можно проехать за 50% в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.

Проект продлится восемь месяцев.

Вместе с тем изначально эксперимент планировалось провести только на Таганско-Краснопресненской линии, но затем его расширили и на соседнюю ветку — Некрасовскую.