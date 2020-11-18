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Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда москвичам ждать ледяных дождей 

Москва24 2 часа назад
Ледяные дожди придут в столичный регион 18 ноября. По словам синоптиков, сначала они накроют Подмосковье, а затем уже и Москву. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Уточняется, что осадки начнут выпадать после 20.00 и первыми под них попадут жители Дмитровского, Рузского, Можайского, Волоколамского и Клинского районов. Весь столичный регион вместе с Москвой встретится с ними после полуночи.
Синоптики также не исключают отложений льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров на деревьях и дорогах. Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее из-за гололедицы.
Ранее в Росгидромете рассказали об опасных последствиях ледяных дождей. По словам специалистов, следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за образования наледи.
Также сообщалось, что к утру субботы в Москве сформируется устойчивый снежный покров. По словам экспертов, снегопад начнется в пятницу, 20 ноября.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Росгидромет , Московская область
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