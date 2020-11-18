Ледяные дожди придут в столичный регион 18 ноября. По словам синоптиков, сначала они накроют Подмосковье , а затем уже и Москву . Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Уточняется, что осадки начнут выпадать после 20.00 и первыми под них попадут жители Дмитровского, Рузского, Можайского, Волоколамского и Клинского районов. Весь столичный регион вместе с Москвой встретится с ними после полуночи.

Синоптики также не исключают отложений льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров на деревьях и дорогах. Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее из-за гололедицы.

Ранее в Росгидромете рассказали об опасных последствиях ледяных дождей. По словам специалистов, следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за образования наледи.

Также сообщалось, что к утру субботы в Москве сформируется устойчивый снежный покров. По словам экспертов, снегопад начнется в пятницу, 20 ноября.