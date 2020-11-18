Дептранс опроверг данные о сломавшихся электробусах

Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Ранее в сети появилась информация, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.

Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года, в том числе при минусовых температурах. Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий.