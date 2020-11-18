Дептранс опроверг данные о сломавшихся электробусах

Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Ранее в сети появилась информация, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.
Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года, в том числе при минусовых температурах. Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий.
'Что касается фотографии, появившейся в сети с якобы скопившимся транспортом, рассказываем: 16 ноября произошел кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а. Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась. С того момента, как и до этого, весь наземный транспорт работает в графике", — говорится в сообщении.