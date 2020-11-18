Зарплату бюджетников в столице проиндексируют

Заработную плату для всех без исключения работников бюджетной сферы Москвы, занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях науки, культуры, спорта, планируют проиндексировать на 3,7% в 2021 году. Об этом сообщила в среду во время пленарного заседания Мосгордумы в онлайн-формате руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.
"Предусмотрена индексация оплаты труда по всему бюджетному сектору на 2021 год. По всем работникам бюджетной сферы без исключения предусмотрена индексация на 3,7% в меру роста среднего трудового дохода в Москве, по работникам органов государственной власти и управления — на уровне инфляции. Общий рост расходов на обеспечение органами государственной власти своих функций — 2,4%, темп роста невысокий", — сказала Зяббарова.
Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Первое чтение законопроекта о столичном бюджете на три года проходит в среду в городском парламенте.
Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы — 3 трлн 152,75 млрд, дефицит — 510 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы — 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит — 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.