Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Зарплату бюджетников в Москве планируют проиндексировать на 3,7% в 2021 году 

ТАСС 1 час назад
Зарплату бюджетников в столице проиндексируют
Фото: РИА Новости
Заработную плату для всех без исключения работников бюджетной сферы Москвы, занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях науки, культуры, спорта, планируют проиндексировать на 3,7% в 2021 году. Об этом сообщила в среду во время пленарного заседания Мосгордумы в онлайн-формате руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Предусмотрена индексация оплаты труда по всему бюджетному сектору на 2021 год. По всем работникам бюджетной сферы без исключения предусмотрена индексация на 3,7% в меру роста среднего трудового дохода в Москве, по работникам органов государственной власти и управления — на уровне инфляции. Общий рост расходов на обеспечение органами государственной власти своих функций — 2,4%, темп роста невысокий", — сказала Зяббарова.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Первое чтение законопроекта о столичном бюджете на три года проходит в среду в городском парламенте.
Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы — 3 трлн 152,75 млрд, дефицит — 510 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы — 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит — 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
ТАСС: последние новости
Социальные расходы бюджета Москвы в 2021 году превысят 56% Социальные расходы бюджета Москвы в 2021 году превысят 56% Робостанция на ВДНХ запустит цикл онлайн-мероприятий "Среда Роботов" Робостанция на ВДНХ запустит цикл онлайн-мероприятий "Среда Роботов" Поезда и инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимних условиях Поезда и инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимних условиях
Комментарии
Новости Москвы , Мосгордума , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
02:17
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
Армия
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
00:21
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
Происшествия
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение