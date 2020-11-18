Зарплату бюджетников в столице проиндексируют

"Предусмотрена индексация оплаты труда по всему бюджетному сектору на 2021 год. По всем работникам бюджетной сферы без исключения предусмотрена индексация на 3,7% в меру роста среднего трудового дохода в Москве, по работникам органов государственной власти и управления — на уровне инфляции. Общий рост расходов на обеспечение органами государственной власти своих функций — 2,4%, темп роста невысокий", — сказала Зяббарова.