«Тройку» назвали самой умной транспортной картой мира 

"В Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). Например, в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около полсекунды (500 миллисекунд). Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф", — добавил Ликсутов.