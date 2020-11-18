В Москве выявили новые мутации коронавируса 

В 13 регионах России , в том числе Москве , выявлены новые мутации коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов, пишет РБК

При этом, по его словам, новые мутации не опасны.

«Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — сказал он.

Лиознов также добавил, что на тяжести течения COVID-19 они также не сказываются.

В Москве за последние сутки выявили 4174 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице случаев заболевания достигло 526 630. За все время в городе вылечились 382 634 пациента, из этого числа 5503 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерло с начала пандемии 8009 человек, также известно о 76 скончавшихся за последние сутки.