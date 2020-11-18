Поезда и инфраструктуру МЖД подготовили к зиме

Московскую железную дорогу (МЖД) подготовили к работе в зимних условиях. Были проверены поезда, станции и пути железной дороги, проведен инструктаж локомотивных бригад, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге завершилась подготовка к работе в зимних условиях. Необходимые проверки, техническое обслуживание прошли 450 электропоездов (4,5 тыс. вагонов), 51 "Ласточка", 65 единиц дизельного подвижного состава. В парке путевых машин к работе подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной техники, сформированы мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях. Для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта во время снегопада расчистка железнодорожного полотна производится круглосуточно", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на станциях проведен контроль работы системы электрообогрева стрелок, компрессорных установок по подаче воздуха для осуществления пневмообдувки от снега. Также подготовлен необходимый инвентарь и противогололедные средства для своевременной очистки и обработки платформ от осадков. На МЦК и МЦД проверена работа инфракрасных обогревателей и тепловых завес. Всего на МЖД подготовлено к зиме около 2,6 тыс. пассажирских платформ, 223 вокзала, 760 павильонов, 44 моста и тоннеля, уборку которых будут производить около 1,8 тыс. работников, в том числе с помощью средств малой механизации.

"На всех предприятиях столичной магистрали создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники. Для работников компании приобретены утепленные спецкостюмы, валенки и рукавицы, изготовленные из современных тканей и материалов, которые хорошо сохраняют тепло и обладают повышенной износостойкостью", — рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавили в МЖД, с локомотивными бригадами проводятся инструктажи об особенностях ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах. В этом году работать на железной дороге в зимний период будут почти 3,8 тыс. железнодорожников ("первозимников"), каждый из них проходит отдельное обучение, так как с наступлением холодов и снегопадов существенно меняется специфика работы. Например, работники путевых машинных станций изучают способы очистки стрелочных переводов, пути на перегонах и железнодорожных переездах. По окончании обучения "первозимники" выходят на свои рабочие места подготовленными ко всем трудностям зимнего периода, заключили в пресс-службе.