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Сбор шарфов и варежек для бездомных начался в Москве на фоне похолодания

Агентство «Москва»
26 минут назад
В столице на фоне похолодания начался сбор теплых вещей для бездомных - шапок, шарфов, носков и варежек. Об этом сообщает пресс-служба православной службы помощи «Милосердие».
Начался сбор шарфов и варежек для бездомных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На фоне холодов в Москве начинают сбор вязаных и теплых вещей для бездомных. Варежки, носки, шарфы и шапки ждут в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие» - крупнейшем в Москве негосударственном центре помощи бездомным. В рамках акции принимаются только вязаные или новые вещи: шапки, шарфы, носки и варежки. Теплые вещи можно принести в Москве в «Ангар спасения» православной службы «Милосердие» (ежедневно с 10:00 до 18:00) или отправить по адресу: 109004, Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр 1. В случае большого объема поступивших вещей их передадут и в другие центры помощи бездомным», - говорится в сообщении.
Там отмечается, что в период пандемии число ежедневных обращений бездомных в «Ангар спасения» увеличилось в три раза.
«С усилением морозов количество обращений возросло еще больше - многие стремятся согреться в отапливаемой палатке. Накануне в «Ангаре спасения» был поставлен рекорд - 354 человека пришли за помощью в течение одного дня. Организаторы акции - православная служба «Милосердие» и Синодальный отдел по благотворительности - подведут ее итоги к Рождеству Христову», - добавили в пресс-службе.
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