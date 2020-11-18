Начался сбор шарфов и варежек для бездомных

«На фоне холодов в Москве начинают сбор вязаных и теплых вещей для бездомных. Варежки, носки, шарфы и шапки ждут в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие» - крупнейшем в Москве негосударственном центре помощи бездомным. В рамках акции принимаются только вязаные или новые вещи: шапки, шарфы, носки и варежки. Теплые вещи можно принести в Москве в «Ангар спасения» православной службы «Милосердие» (ежедневно с 10:00 до 18:00) или отправить по адресу: 109004, Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр 1. В случае большого объема поступивших вещей их передадут и в другие центры помощи бездомным», - говорится в сообщении.
«С усилением морозов количество обращений возросло еще больше - многие стремятся согреться в отапливаемой палатке. Накануне в «Ангаре спасения» был поставлен рекорд - 354 человека пришли за помощью в течение одного дня. Организаторы акции - православная служба «Милосердие» и Синодальный отдел по благотворительности - подведут ее итоги к Рождеству Христову», - добавили в пресс-службе.