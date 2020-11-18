Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве 

РИА Новости и ещё 1 37 минут назад
Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Фото: РИА Новости
Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
Он отметил, что на сегодняшнее утро в больнице более 1,2 тысячи пациентов, около 200 в реанимационных отделениях.

"В городе наблюдается рост числа заболевших. Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки… За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы… Что касается оценки ситуации в целом, то пока сейчас преждевременно говорить о стабилизации ситуации", — сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что, на его взгляд, необходимо и дальше продолжать соблюдать соцдистанцию, носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Последние новости
Умер Роман Виктюк Умер Роман Виктюк Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19 Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение