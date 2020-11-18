Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве 

Преждевременно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве , сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко

Он отметил, что на сегодняшнее утро в больнице более 1,2 тысячи пациентов, около 200 в реанимационных отделениях.

"В городе наблюдается рост числа заболевших. Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки… За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы… Что касается оценки ситуации в целом, то пока сейчас преждевременно говорить о стабилизации ситуации", — сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что, на его взгляд, необходимо и дальше продолжать соблюдать соцдистанцию, носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками.