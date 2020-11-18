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В Москве появилась новая категория льготников 

Мария Иванова 1 час назад
В Москве появилась новая категория льготников
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, вводящий в столице новую категорию льготников — это дети войны, рожденные с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Документ опубликован на сайте главы города.
Закон дает детям войны право на бесплатный проезд на всех видах московского транспорта, а также на пригородных электричках.
Кроме того, дети войны смогут бесплатно получить путевки в санатории при наличии медицинских показаний. Расходы на поездку поездом туда-обратно власти возместят.
Также новая категория льготников может рассчитывать на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (без драгоценных металлов и металлокерамики).
У детей войны будет преимущество при вступлении в садоводческие и дачные объединения, преимущественное право приема в организации социального обслуживания и внеочередной прием в организации соцобслуживания на дому.
Также они будут получать ежемесячную выплату, ее размер станет известен позже. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ЛДПР предложили присваивать звание «Ветеран труда» всем российским женщинам, отработавшим 40 лет, и всем мужчинам со стажем от 45 лет.
Сейчас для звания нужен стаж в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, но с обязательным условием — наличием наград за особые трудовые заслуги.
Ветераны труда, в зависимости от региона их проживания, получают различные льготы (к примеру, скидки на проезд и оплату ЖКХ) и/или доплаты к пенсии.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ЛДПР
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