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Космонавты проведут вебинары для школьников 

Москва24 2 часа назад
Космонавты проведут вебинары для школьников
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" совместно с Московским центром "Патриот. Спорт" проведет цикл онлайн-трансляций "Встречи с космосом". Школьникам в возрасте от 8 до 18 лет расскажут о развитии космической отрасли в России. Всего запланировано 30 встреч, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал директор "Патриот. Спорт" Марат Кучушев, вебинары приурочены к 60-летнему юбилею первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина.
По его словам, "Встречи с космосом" — уникальная возможность из первых уст узнать о подготовке космонавтов, о стартовой площадке номер один и многом другом. Трансляции пройдут с 20 ноября 2020 года по июнь 2021 года в социальных сетях Московского центра "Патриот. Спорт". Гостем первой встречи станет летчик-космонавт Роман Романенко.
Столичный Музей космонавтики ранее запустил первое в России музейное телевидение. Зрителей ждут интервью с космонавтами, а также выпуски со стартов и посадок космических кораблей.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Юрий Гагарин , Роман Романенко , Правительство Москвы
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