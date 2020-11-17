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В Москве на год закроют вестибюль станции «Новослободская» 

RT на русском 1 час назад
Вестибюль станции «Новослободская» закроют на год
Фото: © М. Денисова / Mos.ru
В Москве на год закроют вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии. Он будет недоступен с 21 ноября.
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Московский метрополитен.
На станции полностью заменят эскалаторы, которым уже почти 70 лет. Они станут тише и будут вмещать большее количество пассажиров.
На платформе продолжат останавливаться поезда, пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию будет работать.
Попасть на станцию можно будет через вестибюль «Менделеевской».
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге выделят дополнительные средства на строительство метро, сумму увеличат до 10 млрд рублей до конца текущего года.
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