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Более 126 тысяч нарушений масочного режима выявили за осень в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Названо число нарушений масочного режима в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
За осень в Москве было выявлено свыше 126 тысяч нарушений требований по обязательному ношению масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, с 1 сентября зафиксировано более 16 тысяч нарушений санитарных требований юридическими лицами. В настоящее время за повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций и предприятий, сообщает Интерфакс.
Данчиков добавил, что за весь период действия режима повышенной готовности более 91 тысячи горожан нарушили соблюдение обязательной изоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс
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