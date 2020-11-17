Названо число нарушений масочного режима в Москве

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За осень в Москве было выявлено свыше 126 тысяч нарушений требований по обязательному ношению масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, с 1 сентября зафиксировано более 16 тысяч нарушений санитарных требований юридическими лицами. В настоящее время за повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций и предприятий, сообщает Интерфакс

Данчиков добавил, что за весь период действия режима повышенной готовности более 91 тысячи горожан нарушили соблюдение обязательной изоляции.