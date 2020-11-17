Собянин ввел новую категорию льготников

Москве появилась новая категория льготников — «дети войны». Это жители столицы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Закон подписал мэр Сергей Собянин

Документ определяет перечень мер социальной поддержки. Среди них — право на бесплатный проезд и бесплатные путевки в санатории, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, преимущественное право при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения. Кроме этих и других льгот «дети войны» будут ежемесячно получать доплаты из столичного бюджета.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.