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Собянин ввел в Москве новую категорию льготников 

BFM.RU 39 минут назад
Собянин ввел новую категорию льготников
Фото: РИА Новости
В Москве появилась новая категория льготников — «дети войны». Это жители столицы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Закон подписал мэр Сергей Собянин.
Документ определяет перечень мер социальной поддержки. Среди них — право на бесплатный проезд и бесплатные путевки в санатории, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, преимущественное право при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения. Кроме этих и других льгот «дети войны» будут ежемесячно получать доплаты из столичного бюджета.
Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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