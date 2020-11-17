Москвичи смогут посмотреть новые видеопрогулки по паркам

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На платформе Russpass разместили новые видеопрогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам. Информацию об этом сообщили 17 ноября.

На сайте Агентства городских новостей «Москва» уточнили, что видеопрогулки завершили цикл онлайн-экскурсий. В него вошли восемь познавательных записей про городские зоны отдыха.

Участники онлайн-экскурсии по Измайловскому парку узнают интересные факты про общественное пространство. Например, в парке есть уникальные лиственницы.

Участники онлайн-прогулки по Терлецкому парку узнают истории и легенды о памятниках и скульптурах, которые там есть.