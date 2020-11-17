Снежный покров установится в Москве в конце ноября

Снежный покров установится в столице не раньше третьей декады ноября, передает "Москва 24". По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, на европейской территории России снежный покров появился уже во многих местах.
Что касается Москвы, в ближайшие дни похолодает еще больше, однако 19–20 ноября ожидается слабый плюс, поэтому до 20–21 ноября снежного покрова не будет.
"В третьей декаде ожидаются устойчивые отрицательные температуры, и осадки уже будут в твердой фазе. В декабре уже точно будет лежать снег", — пообещал синоптик.