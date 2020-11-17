Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Музей космонавтики будет работать в режиме непрерывного вещания 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Музей космонавтики переходит на онлайн-формат
Фото: flickr.com
С 13 ноября Музей космонавтики в Москве и Дом-музей академика С. П. Королева временно приостановили свою работу. Взаимодействие с посетителями перейдет в онлайн-формат непрерывного вещания.
Музей космонавтики запустил первое в России музейное телевидение — Музей космонавтики Live. Первый эфир состоится в четверг, 19 ноября, в 19:00 по московскому времени.
Как отметили в пресс-службе Музея космонавтики, в прямом эфире запланированы интервью с космонавтами, приглашенными экспертами и сотрудниками музея. Также для посетителей пройдут специальные выпуски со стартов и посадок космических кораблей. Во время эфира зрители будут задавать вопросы, а в конце каждого выпуска смогут выиграть призы.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Вечерняя Москва: последние новости
Персонализированная карта «Тройка» стала доступна всем москвичам Персонализированная карта «Тройка» стала доступна всем москвичам «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы Сергей Собянин подписал закон о поддержке «детей войны» Сергей Собянин подписал закон о поддержке «детей войны»
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение