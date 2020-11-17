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В следующем году в Люблине построят дом по программе реновации 

Mos.ru и ещё 5 2 часа назад
в Люблине построят дом по программе реновации
Фото: Mos.ru
В Люблине построят дом по программе реновации в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Люблино по адресу: Ставропольская улица, владение 23/1 идет возведение жилого дома для переселения по программе реновации. Завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по черновой отделке и устройству внутренних инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», — добавил глава ведомства.

Монолитное трехсекционное здание переменной этажности возводят по индивидуальному проекту. Цоколь и первый этаж облицуют клинкерной плиткой, выше — трехслойными железобетонными навесными панелями с отделкой из пиленого кирпича. Также установят короба для кондиционеров, остеклят лоджии.
В доме будет 324 квартиры, из них 43 однокомнатные, 283 двухкомнатные и 43 трехкомнатные. Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров, установят специальную сантехнику. Во всех помещениях предусмотрена улучшенная отделка по единым стандартам реновации.
На первом этаже разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания оборудуют колясочную, комнату консьержа с санузлом, кладовую для уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков.
В доме предусмотрены лифты грузоподъемностью одна тысяча и 400 килограммов, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. В новостройке установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также систему видеонаблюдения.
Придомовую территорию благоустроят: оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

«В районе Люблино в стадии строительства находится семь домов, еще один — проектируется, по четырем площадкам осуществляется подготовка градостроительной документации. Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобрано 12 стартовых площадок. В рамках программы реновации в районе Люблино предусмотрено строительство семи детских садов, пяти школ, поликлиники, школы искусств, досугового центра, двух физкультурно-оздоровительных комплексов», — добавил Рафик Загрутдинов.

Программа реновации утверждена в 2017 году, она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
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