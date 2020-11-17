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Персонализированная карта «Тройка» стала доступна москвичам 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Карта «Тройка» получила новые функции
Фото: РИА Новости
Жители столицы смогут пользоваться персонализированной картой «Тройка» благодаря модернизации приложения «Метро Москвы». Теперь у горожан появилась возможность привязать в новом личном кабинете карту и в случае ее потери перенести все средства на новую.
Среди других полезных функций выделяют настройку автоматического пополнения или напоминание о снижении баланса. Перед официальным запуском обновленного приложения его смогли протестировать все желающие.
Как отметил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, мобильным приложением «Метро Москвы» пользуются свыше четырех миллионов человек.

— Мы запускаем новую версию, где теперь есть и личный кабинет с возможностью привязки карты «Тройка». Пассажиры смогут удаленно покупать билеты на транспорт и управлять балансом карты, не пользуясь кассами, — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что вышло обновленное приложение «Метро Москвы». Отмечается, что основной новинкой приложения стал чат-бот Мосметро, который будет отвечать на все вопросы 24 часа в сутки — без перерывов и выходных.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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