Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в Москве действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября, в области — с 21.00 18 ноября до 6.00 19 ноября.

Предупреждение о ветре порывами 15-20 метров в секунду действует в столице с 13.00 18 ноября до 13.00 20 ноября, в Подмосковье — с 11.00 18 ноября до 11.00 20 ноября.