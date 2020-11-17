Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Погода в Москве: объявлен желтый уровень погодной опасности 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в Москве действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября, в области — с 21.00 18 ноября до 6.00 19 ноября.
Предупреждение о ветре порывами 15-20 метров в секунду действует в столице с 13.00 18 ноября до 13.00 20 ноября, в Подмосковье — с 11.00 18 ноября до 11.00 20 ноября.
Газета.Ru: последние новости
Дистанционка для 6-11 классов продлена для снижения заболеваемости COVID-19 Дистанционка для 6-11 классов продлена для снижения заболеваемости COVID-19 Историческое здании начала XX века горит в Москве Историческое здании начала XX века горит в Москве Снежный покров установится в Москве в конце ноября Снежный покров установится в Москве в конце ноября
Новости Москвы , Видео , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение