В Москве пройдет краудсорсинг-проект «Время природы» 

Проект направлен на сохранение биоразнообразия на территории столицы, создание благоприятных экологических условий и комфортной городской среды.
На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы открывается проект «Время природы». Он проходит совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Комитетом общественных связей столицы. Главная задача проекта — собрать предложения жителей, которые могут помочь сохранить видовое разнообразие окружающей среды, создать благоприятные экологические условия для природы и комфортную городскую среду.
С 24 по 27 ноября участники краудсорсинг-проекта смогут предложить идеи по трем направлениям:
— экологическое образование и просвещение (темы мастер-классов, онлайн-вебинаров и других эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической сознательности горожан);
— волонтерство в экологии (виды и способы организации волонтерской деятельности в сфере экологии);
— «Наше дерево» (виды деревьев, доступных для самостоятельной высадки жителями столицы).
Также москвичи смогут принять участие в обсуждениях на тему создания гармоничной, красивой и комфортной архитектурно-ландшафтной среды города, рассказать о любимых природных территориях Москвы и оценить их состояние.
С 24 по 29 ноября эксперты краудсорсинг-проекта «Время природы» отберут предложения жителей и определят идеи для голосования на платформе. В состав экспертов вошли руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, начальник Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ирина Ширяева, заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова и другие.
Проект «Время природы» продлится до 2 декабря включительно.
Краудсорсинговая платформа появилась в 2014 году. За время ее существования было проведено 28 краудсорсинг-проектов, более 200 тысяч москвичей присоединились к ней и предложили свыше 100 тысяч идей. Более четырех тысяч из них было отобрано экспертами для дальнейшей проработки, и свыше 2,6 тысячи идей уже реализовано. Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, преобразились центры госуслуг, детские и взрослые поликлиники, библиотеки, парки.