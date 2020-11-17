В Москве пройдет краудсорсинг-проект «Время природы» 

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Проект направлен на сохранение биоразнообразия на территории столицы, создание благоприятных экологических условий и комфортной городской среды.

С 24 по 27 ноября участники краудсорсинг-проекта смогут предложить идеи по трем направлениям:

— экологическое образование и просвещение (темы мастер-классов, онлайн-вебинаров и других эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической сознательности горожан);

— волонтерство в экологии (виды и способы организации волонтерской деятельности в сфере экологии);

— «Наше дерево» (виды деревьев, доступных для самостоятельной высадки жителями столицы).

Также москвичи смогут принять участие в обсуждениях на тему создания гармоничной, красивой и комфортной архитектурно-ландшафтной среды города, рассказать о любимых природных территориях Москвы и оценить их состояние.

С 24 по 29 ноября эксперты краудсорсинг-проекта «Время природы» отберут предложения жителей и определят идеи для голосования на платформе. В состав экспертов вошли руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский , начальник Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ирина Ширяева , заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова и другие.

Проект «Время природы» продлится до 2 декабря включительно.