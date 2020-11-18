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Еще 73 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
В Москве скончались 73 пациента с COVID-19
Фото: ТАСС
За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России коронавирус обнаружили у 20 985 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (4174), Петербург (2215) и Подмосковье (864).
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19 поручил доработать каждый из проблемных вопросов в сфере борьбы с новым типом коронавирусной инфекции, включая нехватку машин скорой помощи.
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Новости Москвы , Владимир Путин
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