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Часть «Ласточек» между Москвой и Нижним Новгородом отменили 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Ряд поездов до Москвы отменили из-за ЧП
Фото: vk.com/rzd_ru
Несколько поездов "Ласточка" и "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом отменили из-за схода грузового поезда во Владимирской области. Об этом сообщает Агентство "Москва". На данный момент полностью отменены поезда №707, 709 "Стриж" Нижний Новгород — Москва и №733 "Ласточка" Нижний Новгород — Москва. Такое же решение принято в отношении поезда №734 "Ласточка" из Москвы.
Поезд №731 "Ласточка" из Нижнего Новгорода вернулся в город отправления. Для пассажиров поезда "Стриж" №710 Москва — Нижний Новгород будет предоставлен резервный состав из пассажирских вагонов локомотивной тяги, на нем же поедут пассажиры поезда №734.
Поезд №732 "Ласточка" Москва — Нижний Новгород частично отменяется на участке Владимир — Нижний Новгород. Те пассажиры, которые ехали до конечной, могут воспользоваться поездом №708 с пересадкой на станции Орехово-Зуево. Известно также, что по измененным маршрутам проследуют поезда "Стриж" №706, 708, №35 "Нижегородец", №59 "Волга" и №41 "Легендарный Маресьев".
На данный момент временно приостановлено движение поездов между станциями Владимир и Ковров. Здесь с рельсов сошли 34 вагона грузового поезда с дизельным топливом. В результате аварии погиб работник ОАО "РЖД".
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Новости Москвы , Происшествия , РЖД , Владимир , Владимирская Область , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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