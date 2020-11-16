Ряд поездов до Москвы отменили из-за ЧП

Несколько поездов "Ласточка" и "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом отменили из-за схода грузового поезда во Владимирской области . Об этом сообщает Агентство "Москва". На данный момент полностью отменены поезда №707, 709 "Стриж" Нижний Новгород — Москва и №733 "Ласточка" Нижний Новгород — Москва. Такое же решение принято в отношении поезда №734 "Ласточка" из Москвы.

Поезд №731 "Ласточка" из Нижнего Новгорода вернулся в город отправления. Для пассажиров поезда "Стриж" №710 Москва — Нижний Новгород будет предоставлен резервный состав из пассажирских вагонов локомотивной тяги, на нем же поедут пассажиры поезда №734.

Поезд №732 "Ласточка" Москва — Нижний Новгород частично отменяется на участке Владимир — Нижний Новгород. Те пассажиры, которые ехали до конечной, могут воспользоваться поездом №708 с пересадкой на станции Орехово-Зуево. Известно также, что по измененным маршрутам проследуют поезда "Стриж" №706, 708, №35 "Нижегородец", №59 "Волга" и №41 "Легендарный Маресьев".