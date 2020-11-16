Ефимов сообщил об отсрочке по платежам для бизнеса в 15,4 млрд в Москве 

Московские предприниматели оформили отсрочки по имущественно-земельным платежам за городскую недвижимость на общую сумму в 15,42 миллиарда рублей.

Речь идет о платежах за второй квартал 2020 года. Отсрочками воспользовались 3,5 тысячи предпринимателей, остальные смогут оформить их до конца года.

Власти Москвы разрешили девелоперам перенести до конца 2020-го оплату аренды городской земли по инвестиционным проектам. Собственники застраиваемых земель могут отсрочить трехмесячные платежи за изменение вида разрешенного использования участков. Проценты взиматься не будут. Малому и среднему бизнесу дали право перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у Москвы нежилых помещений.

«Воспользоваться этой мерой поддержки могут более 3,6 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Общий объем такой помощи оценивается в 16,7 миллиарда рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что чаще всего за отсрочками обращаются малые и средние предприниматели. Более 3,2 тысячи из них получили отсрочки платежей на 3,6 миллиарда рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее в мэрии рассказали, что около 2,3 тысячи московских предпринимателей получили арендные каникулы на городскую недвижимость и сэкономили 2,36 миллиарда рублей.

Каникулы разрешены предприятиям из сферы культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организациям здравоохранения, общепита, торговли, туризма и гостиницам.

Чтобы получить отсрочку имущественно-земельных платежей, необходимо до 31 декабря 2020 года направить в Департамент городского имущества обращение в свободной форме. К нему нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы из-за пандемии. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru. Также их можно отправить в бумажном виде по почте в адрес Департамента городского имущества.