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Новогодних представлений для детей в Кремлевском дворце из-за пандемии не будет. Об этом 16 ноября заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова , передаёт ТАСС.

Праздничное новогоднее представление будет записано без наличия детей в концертном зале Кремля и показано по телевидению.

Крылова уточнила, такое решения принято в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России по коронавиурсу. «Нельзя подвергать опасности здоровье детей», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, самой лучшей новогодней ёлкой (представлением) для детей в Москве и Подмосковье названа Кремлевская ёлка в Кремлевском дворце.