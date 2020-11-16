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В Кремле отменили детские новогодние ёлки 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
В Кремле отменили детские новогодние ёлки
Фото: РИА Новости
Новогодних представлений для детей в Кремлевском дворце из-за пандемии не будет. Об этом 16 ноября заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, передаёт ТАСС.
Праздничное новогоднее представление будет записано без наличия детей в концертном зале Кремля и показано по телевидению.
Крылова уточнила, такое решения принято в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России по коронавиурсу. «Нельзя подвергать опасности здоровье детей», — добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, самой лучшей новогодней ёлкой (представлением) для детей в Москве и Подмосковье названа Кремлевская ёлка в Кремлевском дворце.
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