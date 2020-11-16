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Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита лекарств 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита лекарств
Фото: РИА Новости
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что столица полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе и противовирусными, передает РИА «Новости».

«В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами», — сказал Хрипун.

Он добавил, что медицинские организации и склады заполнены необходимым запасом лекарств на три месяца вперед. В распоряжении медиков имеются и препараты против коронавируса.
Хрипун отметил, что власти Москвы потратили в 2020 году на закупку лекарств для борьбы с COVID-19 более 8 млрд руб.

«В следующем году до 45 млрд увеличится финансирование на льготное обеспечение лекарственными препаратами, что на 2 млрд больше, чем в 2020», — подчеркнул глава департамента.

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Новости Москвы , Алексей Хрипун , Правительство Москвы , РИА Новости
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