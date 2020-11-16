В бюджете столицы на 2021 год предусмотрены 10 млрд рублей на бесплатную вакцинацию жителей мегаполиса от COVID-19. Об этом рассказала руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Он отметил, что сейчас активно ведётся работа по подготовке к внедрению вакцины в гражданский оборот, формируется сеть прививочных кабинетов.

Кроме того, чиновник напомнил об уже принятых властями столицы мерах — открытии временных госпиталей, безвозмездное обеспечение заболевших медпрепаратами и бесплатное тестирование на горожан на наличие антител к COVID-19, сообщает «Москва 24».

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице зафиксировано 6,3 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более полумиллиона жителей мегаполиса. Из них выздоровели 371,8 тысячи и 7,8 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она стартует в ближайшие месяцы. Он добавил, что массовый выпуск отечественных вакцин уже начинается, «это вопрос дней и недель».