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Власти Москвы выделят 10 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса 

News.ru и ещё 21 2 часа назад
В бюджете столицы на 2021 год предусмотрены 10 млрд рублей на бесплатную вакцинацию жителей мегаполиса от COVID-19. Об этом рассказала руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он отметил, что сейчас активно ведётся работа по подготовке к внедрению вакцины в гражданский оборот, формируется сеть прививочных кабинетов.
Кроме того, чиновник напомнил об уже принятых властями столицы мерах — открытии временных госпиталей, безвозмездное обеспечение заболевших медпрепаратами и бесплатное тестирование на горожан на наличие антител к COVID-19, сообщает «Москва 24».
Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице зафиксировано 6,3 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более полумиллиона жителей мегаполиса. Из них выздоровели 371,8 тысячи и 7,8 тысячи скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она стартует в ближайшие месяцы. Он добавил, что массовый выпуск отечественных вакцин уже начинается, «это вопрос дней и недель».
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Новости Москвы , Видео , Алексей Хрипун , Правительство Москвы
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