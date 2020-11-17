Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

"Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю", — написал он.