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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

РИА Новости и ещё 27 3 часа назад
За прошлую неделю выявлено 41 тысяча случаев заражения москвичей коронавирусом, это в 1,5 раза больше, чем в начале октября, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю", — написал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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