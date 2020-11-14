Три станции метро подготовят к запуску до конца года

Москве до конца года могут открыть три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станциях "Мневники", "Карамышевская" и "Электрозаводская". Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

"На западном участке Большой кольцевой линии две станции — "Мневники" и "Карамышевская" — находятся в финальной стадии готовности. Планируем до конца года подготовить их к запуску", — рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что архитектурно-отделочные работы на данных станциях находятся в стадии завершения. Также идет благоустройство территорий вокруг них. На станции "Мневники" завершается монтаж инженерных сетей, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Оснащение системами жизнеобеспе