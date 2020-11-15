В Москве госпитализировали 1219 человек с COVID

За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтвержден 6271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13,5% среди заболевших — дети, 44,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% — от 46 до 65 лет, еще 9,6% — от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.