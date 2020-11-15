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В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Москве госпитализировали 1219 человек с COVID
Фото: РИА Новости
За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтвержден 6271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13,5% среди заболевших — дети, 44,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% — от 46 до 65 лет, еще 9,6% — от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", — говорится в сообщении.

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