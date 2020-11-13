Южный участок БКЛ готов почти на 60 процентов 

Все три станции, расположенные на нем, готовы более чем наполовину.

Южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с тремя станциями готов почти на 60 процентов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

«Общая строительная готовность южного участка Большой кольцевой линии на сегодняшний день составляет около 60 процентов. Все три станции, расположенные на нем, также готовы более чем наполовину: станция «Зюзино» — на 66 процентов, «Воронцовская» — на 57 процентов, «Улица Новаторов» — на 53 процента. На станциях в настоящее время ведутся монолитные работы, устройство верхнего строения пути, монтаж инженерных систем и кабельно-проводниковой продукции», — рассказал Андрей Бочкарев.

На станции «Воронцовская» завершилось сооружение наклонных ходов из монолита, специалисты приступили к монтажу эскалаторов.

«Со станции «Воронцовская» можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии. Благодаря новому пересадочному узлу жители прилегающих территорий смогут проще добираться до соседних районов — Зюзино и Проспект Вернадского», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На двух других станциях участка работы также идут хорошими темпами. На «Зюзине» уже готовы основные конструкции, ведется отделка платформы гранитом. На станции «Улица Новаторов» идет подготовка к отделочным работам, специалисты приступают к монтажу оборудования в тягово-понизительной подстанции.

Движение по южному участку Большой кольцевой линии планируется запустить в 2021 году. Его открытие улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей и снизит нагрузку на действующие красную и оранжевую ветки метро.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. Сегодня на этой линии работает девять станций. За первые два года БКЛ воспользовались 58 миллионов раз.