В Москве завершился срок действия льготы для вендинговых автоматов

Завершился срок действия льготы по торговому собору для предпринимателей, занимающихся вендинговой торговлей.

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Власти подчеркнули, что вендинговая торговля является прибыльной и стабильно развивается, поэтому в льготах эта сфера больше не нуждается.

Как писал «Рамблер», льготу для вендинговой торговли ввели в Москве 1 июля 2015 года.

Сейчас в городе установлено 16 тысяч вендинговых автоматов с едой и другими товарами. Цены в них на 20-30 процентов выше, чем в сетевых магазинах, а ежемесячная прибыль одного автомата составляет от 27 до 70 тысяч рублей.

Ставку на один объект вендингового автомата установили на уровне от 4880 до 4990 (за три месяца - в зависимости от количества дней в месяце) / 19 800 рублей в год. Ставка торгового сбора за один торговый автомат составляет 4900 рублей в квартал.

Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил, что пандемия, «поощряющая бесконтактные сделки», сделала вендинг одним из самых прибыльных и эффективных секторов торговли.

Как отметил Платонов, в МТПП не раз заявляли, что бизнесу во время пандемии придется пойти на самоограничения, чтобы помочь властям обойтись без жестких карантинных мер.

«Поэтому отмену льготы по торговому сбору для вендинговых автоматов столичному торговому сообществу стоит воспринять с пониманием», - подчеркнул он.

Платонов отметил, что 1600-1700 рублей с одного автомата в месяц - необременительная сумма с учетом их доходов. По его мнению, это не помешает развивать бизнес, но позволит пополнять городской бюджет, по которому ударил коронавирус.

Вице-президент МТПП Артём Далевич добавил, что в непростое время гораздо важнее поддержать бизнес, в котором задействовано больше людей.

«Предприниматели, которые несут ответственность за то, чтобы платить своим сотрудникам зарплату, испытывают серьёзные трудности. Помочь им сейчас - это более рационально», - отметил он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что полностью поддерживает отмену льготы для вендинговой торговли.

«Считаю, что условия для бизнеса должны быть одинаковы для всех, а в условиях пандемии важно оказывать помощь тем направлениям бизнеса, где больше задействованы люди», - сказал он.