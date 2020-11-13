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Электробусы запустят по маршруту т18 в Москве 

РИАМО и ещё 1 13 ноября 2020
Электробусы запустят по маршруту т18
Фото: РИА Новости
С 21 ноября на маршруте т18 в столице будут курсировать электробусы, маршрут пройдет через четыре городских района, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Они отвезут вас от Рижского вокзала через метро «Марьина Роща», Третье транспортное кольцо, Белорусский вокзал, метро «Улица 1905 года» до Стрельбищенского переулка», — говорится в сообщении.

Маршрут проходит через Мещанский район, район Марьина Роща, Тверской и Пресненский районы. Теперь для 335 тысяч жителей этих районов поездки на общественном транспорте станут быстрее и тише.
Благодаря электробусам улучшается экологическая ситуация в мегаполисе.
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