Синоптики пообещали скорый снег в Москве

Небольшой снег пройдет в Москве в воскресенье, 15 ноября, но снежный покров пока не образуется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

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По словам специалиста, местами в столице «могут упасть отдельные снежинки».

В московском департаменте транспорта рекомендовали водителям до воскресенья сменить летние шины на зимние.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Европейской части России в ближайшие дни будет полностью соответствовать климатической норме: отрицательные температуры ночью и небольшие положительные значения днем.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в воскресенье, 15 ноября, будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.