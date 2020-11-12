Синоптики пообещали скорый снег в Москве

Небольшой снег пройдет в Москве
в воскресенье, 15 ноября, но снежный покров пока не образуется. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
По словам специалиста, местами в столице «могут упасть отдельные снежинки».
В московском департаменте транспорта рекомендовали водителям до воскресенья сменить летние шины на зимние.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
рассказал, что погода в Европейской части России в ближайшие дни будет полностью соответствовать климатической норме: отрицательные температуры ночью и небольшие положительные значения днем.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в воскресенье, 15 ноября, будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ранее «Рамблер» сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима будет холоднее прошлой.