Синоптики пообещали скорый снег в Москве

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Погода в Москве: в воскресенье пойдет снег

Вероника Полынина
53 минуты назад
Небольшой снег пройдет в Москве в воскресенье, 15 ноября, но снежный покров пока не образуется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
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Фото: ТАССТАСС
По словам специалиста, местами в столице «могут упасть отдельные снежинки».
В московском департаменте транспорта рекомендовали водителям до воскресенья сменить летние шины на зимние.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Европейской части России в ближайшие дни будет полностью соответствовать климатической норме: отрицательные температуры ночью и небольшие положительные значения днем.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в воскресенье, 15 ноября, будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ранее «Рамблер» сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима будет холоднее прошлой.
Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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