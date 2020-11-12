Власти рассказали о применении QR-кодов в Москве 

Более 5,5 тысячи развлекательных заведений в Москве используют QR-коды, нарушения единичны, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Ограничения, где могут использоваться QR-коды, нет, на сегодняшний день уже более трех тысяч организаций используют QR-коды на 5,5 тысячи локаций", — рассказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что нарушений среди ночных заведений немного, фиксируются единичные случаи, все добросовестно выполняют это требование.
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