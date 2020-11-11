Собянин назвал дату принятия новых решений по COVID-19 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новые решения по мерам для предотвращения распространения коронавируса в столице могут быть приняты через 2-3 недели. Об этом пишет РИА Новости.

«Рамблер» писал, что 10 ноября Собянин сообщил об усилении ограничения в столице для пресечения распространение инфекции. С 13 ноября по 15 января в Москве будут закрыты ночные клубы, студенты вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, а также ограничено максимальное число зрителей в кинотеатрах.

«Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения», — пояснил сегодня Собянин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

При этом он подчеркнул, что ограничения «должны минимально касаться экономики и бизнеса».

По данным ТАСС, столичный градоначальник также выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

«Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее», — подчеркнул он.

Ранее Собянин отметил, что число заболевших COVID-19 в Москве существенно выросло, а 9 ноября был зафиксирован антирекорд за весь период пандемии — 6897 человек.