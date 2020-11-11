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Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе 

РИА Новости 50 минут назад
Собянин оценил эффективность локдаунов
Фото: РИА Новости
Европа не может остановить COVID, несмотря на локдауны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост — рост заболеваемости, рост госпитализации. И во всех странах вводятся один за другим все более и более жесткие меры. Конечно, это не внушает оптимизма", — сказал Собянин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

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