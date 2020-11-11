Розовый банан расцвел в «Аптекарском огороде» 

«Розовый банан расцвел в тропиках в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители могут увидеть яркие плоды в Викторной оранжерее с какао, сахарным тростником и папайей. Банан — это одна из самых высоких трав на планете, которая в «Аптекарском огороде» достигает высоты 7 м и хорошо плодоносит. Когда наступает время урожая, сотрудники сада охотно дегустируют бананы. Спелый плод розового банана достигает в длину до 8 см, его шкурка сама эффектно раскрывается. Чаще всего его выращивают как декоративное растение, хотя мягкие плоды съедобны и отличаются приятным сладким вкусом. Однако крупные твердые семена могут повредить зубы. Всего в коллекции «Аптекарского огорода» представлено три разновидности банана — бархатный, кавендиш и большой», — говорится в сообщении. Как отмечается, розовый банан будет цвести около недели.