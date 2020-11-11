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Автомобильный тоннель под МКАД начнут строить на юге Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Тоннель под МКАД построят на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Новый тоннель под Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) начнут строить на юге столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 11 ноября.
Подземная дорога появится в рамках второго этапа строительства развязки от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавского шоссе.

— Работы предусматривают строительство дороги, а также сооружение тоннеля под МКАД, переустройство инженерных коммуникаций и прокладку новых, — приводятся слова Бочкарева на сайте стройкомплекса.

Длина тоннеля составит более 100 метров, из них 65 — закрытая часть. В каждом направлении дороги будет по три полосы. Планируется установить камеры видеофиксации.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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