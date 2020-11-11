В Москве изменили правила похорон умерших от COVID-19

Там добавили, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему надо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и др.