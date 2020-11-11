В Москве изменили правила похорон умерших от COVID-19

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В Москве будут хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах со стеклянными крышками

ТАССиещё 1
31 минуту назад
Закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь, сообщил ТАСС в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", - сказал Екимов.
Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны.
"Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию", - добавили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
Там добавили, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему надо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и др.
Новости Москвы,Артем Екимов,ИТАР-ТАСС,
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