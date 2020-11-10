Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Все рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно же, Новый год будет но, к сожалению, видимо несколько в более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут. Точнее, не большинство, наверное, а все", — подчеркнул Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 13 ноября на два месяца останавливается работа ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с 23.00 до 6.00.
СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве
Газета.Ru: последние новости
Минздрав: новая партия вакцины "Спутник V" предназначена пока только для групп риска Минздрав: новая партия вакцины "Спутник V" предназначена пока только для групп риска Синоптик рассказал, когда Москву накроет снег Синоптик рассказал, когда Москву накроет снег Власти Москвы не будут закрывать ночные заведения Власти Москвы не будут закрывать ночные заведения
Новости Москвы , Видео , Алексей Немерюк , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение