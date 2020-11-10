Власти Москвы объяснили мытье дорог в дождь 

«Сегодня вся городская техника оборудована системой ГЛОНАСС. Мы видим, где техника движется и как работает. Мы говорим, что в дождливое время идут поливальные машины, а это один из видов технологических операций очистки города. Когда идет дождь, то размокают все выбросы из автомобилей, что появляются на асфальте, и дополнительно при помощи водяной струи все это смывается в ливнестоковую канализацию, а затем уходит на очистку. Это сделано специально для того, чтобы наш город был чистым», — объяснил Бирюков.