Власти Москвы объяснили мытье дорог в дождь 

Мытье дорог в дождливую погоду проводится в рамках установленного регламента. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает агенство «Москва».
По его словам, полив дорог позволяет более эффективно очистить проезжую часть от мусора.
«Сегодня вся городская техника оборудована системой ГЛОНАСС. Мы видим, где техника движется и как работает. Мы говорим, что в дождливое время идут поливальные машины, а это один из видов технологических операций очистки города. Когда идет дождь, то размокают все выбросы из автомобилей, что появляются на асфальте, и дополнительно при помощи водяной струи все это смывается в ливнестоковую канализацию, а затем уходит на очистку. Это сделано специально для того, чтобы наш город был чистым», — объяснил Бирюков.
Он добавил, что за последние 10-15 лет удалось избавиться от пыли и грязи на дорогах в столице. «Вспомним — 10-15 лет назад зимой на дороге пыль стоит, а сегодня никто не скажет, что у нас есть пыль в городе и грязь, потому что есть система уборки и есть контроль», — подытожил чиновник.