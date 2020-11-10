Nike выпустит посвященные Москве кроссовки 

Nike анонсировал кроссовки Air Max 90 Moscow, посвященные российской столице . Об этом пишет The Village. Они выполнены в цветовой гамме Smoke Grey, на которую создателей вдохновила современная московская архитектура.

В кроссовках есть яркие вставки в цветах Infrared и Lazer Blue, которые использовались в оригинальной расцветке первых Air Max 90. Верх модели выполнен из кожи и замши, он имеет светоотражающие вставки и серебряные элементы — эти детали отсылают к небоскребам Москвы и ночным огням.

Ориентировочно, пара кроссовок Air Max 90 Moscow будет стоить около 12 тысяч рублей.