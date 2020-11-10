В жилых районах Москвы снизилось число грузовиков

После ввода грузового каркаса в жилых районах Москвы уменьшилось число грузовиков. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Грузовой каркас ввели в августе в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы. Грузовым автомобилям запретили въезд в жилые зоны без специальных документов. В результате за три месяца доля грузовиков от общего потока сократилась в 1,1 —3 раза.

— В ЦАО их стало меньше в 3 раза, в Западном округе — в 1,85 раз, а в Северо-Западном — в 1,1 раз, — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, 73 процента горожан поддерживают введение грузового каркаса, 62 процента респондентов полагают, что он улучшит экологию в районе, а 61 процент ожидают снижения уровня шума в жилой застройке.