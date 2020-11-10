Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ

Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе столицы во вторник, 10 ноября. Об этом сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Фили Град», «Бульвар» и «Мини Молл». В результате было составлено 62 протокола об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей.